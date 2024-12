Aumentano i posteggi. Approvati due progetti: "Interventi in centro"

Approvati nell’ultima seduta di Giunta due progetti per la sistemazione dei parcheggi in centro città, che metteranno a disposizione più posti. Un intervento riguarda l’area in via Lualdi, dove saranno creati in tutto 48 posti con una speda di 179mila euro. La decisione è stata assunta a fronte della considerevole richiesta di stalli a servizio del centro e delle realtà economiche. Nella stessa seduta è stato approvato anche il progetto finalizzato alla riqualificazione del parcheggio San Michele attraverso l’installazione di un sistema di smart parking, per il monitoraggio dei 140 stalli di sosta e del relativo pagamento, oltre a un sistema di videosorveglianza.

Il costo dei lavori è di 99.381,20 euro e l’intervento è finanziato nell’ambito del contributo ottenuto dall’amministrazione comunale con la partecipazione al bando per lo sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024, un contributo che ha permesso l’ampliamento della zona pedonale con un importante restyling del centro storico, quello delle vie Cavallotti, Porta e Bramante, che avvolte nell’atmosfera natalizia saranno inaugurate ufficialmente oggi alle 16. Ros.For.