Assolto per lo stupro sul treno Milano-Varese ora chiede i danni per "ingiusta detenzione"

Accusato di un doppio stupro, in carcere per un anno e mezzo e poi assolto. Ora Hamza Elayar, 27 anni, chiede di essere risarcito per ingiusta detenzione. L’uomo fu arrestato a fine dicembre 2021, insieme a Anthony Fusi Mantegazza, con l’accusa di una doppia violenza sessuale, una commessa in treno all’altezza di Venegono Inferiore l’altra poco dopo in stazione a Vedano Olona. Dopo aver passato 15 mesi in carcere è stato scagionato "per non aver commesso il fatto" con l’altro imputato, ma ora i suoi legali hanno depositato alla Corte d’appello di Milano una richiesta di "indennizzo per ingiusta detenzione" per i giorni passati in carcere dal momento dell’arresto sino al 7 marzo, quando venne letta la sentenza di assoluzione.