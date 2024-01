Arianna Oldani e Stefano Marmonti, il grande salto nella Serie A

Due tra gli atleti di punta della Soi Inveruno sono pronti a fare un “salto in alto“ tra le società di atletica nazionale. Arianna Oldani (foto) e Stefano Marmonti, infatti, vestiranno nel 2024 la prestigiosa maglia dell’Atletica Libertas Unicusano di Livorno e gareggeranno nella serie A nazionale di atletica, rispettivamente nelle competizioni veloci a ostacoli e nel lancio del disco. I due atleti, si sono fatti notare a livello italiano nel corso del 2023: Marmonti bi-Campione Italiano Under 20 di lancio del disco e maglia azzurra ai Campionati Europei Under 20 di Gerusalemme e Oldani nono tempo in Italia nei 400 ostacoli Under 18. "La società sportiva di Livorno assicurerà ai ragazzi un programma di crescita ideale per i loro obiettivi futuri", ha dichiarato Luca Crespi presidente della Soi. Un’ulteriore conferma della bontà del lavoro impostato dalla Società sportiva inverunese che sta crescendo sia in qualità – oltre all’atletica sono ottimi i risultati delle squadre di volley e basket – sia in quantità con il record di atleti iscritti che quest’anno ha superato quota 450. C.G.