Aria di amarcord a Ville Ponti. Omaggio a Fabrizio De Andrè: "Il grande poeta senza tempo"

Se ne andava venticinque anni fa un grande protagonista della musica italiana, ma le sue parole sono più amate che mai e costituiscono un patrimonio culturale prezioso. Fabrizio De André è ancora vivo nel cuore di chi ama la canzone d’autore, e c’è da scommettere che saranno in tanti a partecipare all’evento in programma domenica 10 novembre a Varese. In quell’occasione sarà infatti dedicata all’interprete di brani immortali come “La guerra di Piero”, “Bocca di rosa” e “Il Pescatore” (giusto per citare i più noti) un’edizione speciale del Premio Chiara Le Parole della Musica, riconoscimento assegnato dal 2010 nell’ambito del celebre festival letterario varesino. Nell’anniversario della scomparsa l’Associazione Amici di Piero Chiara ha deciso di rendere omaggio al cantautore genovese. La consegna del premio alla memoria si svolgerà alle Ville Ponti in un emozionante viaggio tra musica e immagini. Ad intervenire alle ore 17.30 del 10 novembre sarà Dori Ghezzi, compagna di vita di De André e protagonista di un sodalizio personale e artistico senza uguali. Sarà lei a raccontare il suo Fabrizio tra ricordi e aneddoti. Questa la motivazione del riconoscimento: "Premio Chiara Le Parole della Musica a Fabrizio De André, poeta senza tempo. Non per conservare la memoria, ma per tenere in vita l’amore quando c’è". A spiegare la scelta di omaggiare "Faber" è Bambi Lazzati, direttore del Premio Chiara.

"Fabrizio De André ci accompagna nella nostra vita quotidiana e continua a emozionarci e a farci riflettere con le sue indimenticabili canzoni. Abbiamo voluto dedicare il Premio di quest’anno a una sorta di padre nobile della canzone d’autore. Sarà un’emozione speciale avere con noi Dori Ghezzi e condividere l’amore e la passione con cui tiene in vita ogni giorno la memoria di Fabrizio". Dori Ghezzi è stata legata sentimentalmente a De André dal 1974 fino al 1999, anno della scomparsa dell’autore, con cui si era sposata dieci anni prima. La conduzione dell’evento alle Ville Ponti sarà affidata al giornalista Vittorio Colombo in un percorso tra immagini, musica e canzoni. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Lo speciale omaggio a Fabrizio De André rientra nell’ambito del "Premio Chiara Le Parole della Musica", che negli anni è stato assegnato a big della canzone come Francesco Guccini, Paolo Conte, Luciano Ligabue, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Gino Paoli e Angelo Branduardi. Gli appuntamenti del Premio Chiara - Festival del Racconto proseguiranno fino a fine novembre tra Varese, Azzate e il Canton Ticino.