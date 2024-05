Allenatrice colpita da emorragia, ore d’ansia

CAVA MANARA (Pavia)

La sua vita resta appesa a un sottilissimo filo. È stata colpita da un’emorragia cerebrale, non da un infarto com’era stato ipotizzato inizialmente nei concitati momenti dei soccorsi sabato pomeriggio, al Palazzetto dello sport in via Montegrappa, in frazione Tre Re-Mezzana Corti di Cava Manara, la 23enne vice-allenatrice della squadra locale Under 12 di pallavolo femminile.

"Siamo in stretto contatto con la famiglia – dice Annalisa Risi, presidente della Futura Volley Mezzana Corti – e aspettiamo notizie dall’ospedale. Speriamo e preghiamo. Siamo tutti sconvolti, abbiamo fatto tutto il possibile, in sei persone ci siamo alternate al massaggio cardiaco, è uscita dalla palestra viva. In tanti anni di attività sportiva è la prima volta che mi succede una disgrazia del genere, di vedere uscire dalla palestra una nostra ragazza in fin di vita".

Un dramma avvenuto pochi minuti dopo l’inizio della partita, con la 23enne che si è allontanata dalla panchina, dicendo di avere un forte mal di testa e che andava in bagno a rinfrescarsi, trovata a terra già priva di sensi. È stata rianimata sul posto con massaggio cardiaco e defibrillatore. Poi la corsa in ospedale, dov’è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per limitare gli esiti dell’emorragia cerebrale.

Quando si è sentita male era da sola in bagno e sono quindi trascorsi preziosi minuti prima dei soccorsi. Resta ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, è in pericolo di vita.

Stefano Zanette