Alcione promosso . Varese e Vogherese sperano di imitarlo

C’è chi ha già spiccato il volo in Lega Pro, chi lo potrebbe fare prossimamente e chi, infine, ha mantenuto la presenza in serie D. Alcione, Città di Varese e Vogherese. I milanesi hanno chiuso la stagione pareggiando in casa 1-1 con il Vado e festeggiando così il loro storico passaggio in terza serie con il segno ics e con un bottino definitivo di 79 punti. Chi invece fa il pieno di speranza è il Città di Varese che, pareggiando al De Albertas per 1-1 contro il Gozzano in pieno recupero, si è guadagnato l’accesso ai playoff chiudendo la stagione al terzo posto con 66 punti: avversario il Vado. I due precedenti della stagione regolare parlano di una vittoria per parte, all’Ossola il Cdv prevalse per 1-0, al Chittolina in terra ligure i savonesi ebbero la meglio con lo stesso punteggio. "Speriamo ora che, con poca pressione perché c’è tutto da guadagnare, la squadra possa preparare al meglio la partita di settimana prossima", il commento di Corrado Cotta (nella foto) a fine gara. Superando per 2-1 sul campo amico la Rg Ticino, la Vogherese è in quarta serie. Il bilancio finale è di 42 punti che valgono il 14° posto. "Vittoria e salvezza diretta- commentano dall’ambiente- il grande cuore della Vogherese ha trascinato i ragazzi a una grande impresa al Parisi". Cristiano Comelli