Al Salone dei mestieri una giornata per parlare di professioni sanitarie

Al Salone dei mestieri continua l’ attività di affiancamento a studenti, famiglie, docenti e orientatori: l’attenzione è rivolta all’appuntamento in programma mercoledì 30 a Villa Recalcati, dedicato alle professioni sanitarie. La proposta è nata dalla sinergia tra Provincia, Camera di commercio, Ufficio scolastico territoriale e in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria e gli Ordini delle professioni sanitarie. L’evento è un’occasione unica per studenti delle scuole superiori, docenti, orientatori e genitori di approfondire le opportunità formative e professionali del settore medico-sanitario. Durante la giornata, saranno proposti seminari tematici e desk informativi dedicati ai diversi percorsi di laurea e alle sfide future del settore sanitario.

La giornata si aprirà con l’inaugurazione che si terrà in Sala consiglio alle 10, parteciperanno il presidente della Provincia Marco Magrini, il prefetto Salvatore Pasquariello, il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano, il presidente della Camera di commercio Mauro Vitiello e altri protagonisti del mondo sanitario.

Il programma prevede in mattinata, per circa 600 studenti divisi in gruppi da 100, seminari e incontri presso i desk informativi sui corsi di laurea sanitari: saranno presentati percorsi come fisioterapia, medicina, infermieristica, igiene dentale e molti altri, con il coinvolgimento di esperti e docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria. Nel pomeriggio, dalle 16.15 alle 18, ci sarà un focus sulle sfide cliniche del futuro con interventi di esperti del settore indirizzati in particolare a docenti, orientatori e genitori. R.V.