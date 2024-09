Abbandonano rifiuti. Ecofurbi smascherati

Implacabili le telecamere, ancora una volta si sono rivelate preziose alleate nella lotta contro gli incivili che abbandonano rifiuti in giro per territorio o riempiono i cestini pubblici con la loro immondizia anziché smaltirla nel rispetto delle regole della raccolta . A Solbiate Arno gli occhi elettronici hanno ripreso chi stava abbandonando in modo abusivo i sacchi con i rifiuti domestici in piazza Italia. Le immagini registrate sono state visionate e dunque gli incivili "all’opera" sono stati tutti identificati. Non sfuggiranno ai provvedimenti del caso, lo fa sapere il sindaco di Solbiate Arno Oreste Battiston che dice:"Saranno raggiunti da una sanzione amministrativa". Non si tratta di una sola persona, le telecamere hanno infatti immortalato diversi incivili che evidentemente pensavano di sfuggire a qualsiasi controllo. Non è stato così, saranno sanzionati, che serva di lezione per chi magari si apprestava a seguirne il pessimo esempio. R.F.