Varese, 25 aprile 2018 - Il leghista Attilio Fontana, governatore della Regioen Lombardia, ha celebrato la Festa della Liberazione dal nazi-fascismo. E lo ha fatto prendendo parte, come annunciato, alla cerimonia ufficiale, organizzata dall'Anpi e dal Comune di Varese. "Oggi a Varese, la mia citta' per le celebrazioni del 25 aprile", ha scritto sui suoi profili social il governatore lombardo, che ha postato alcune foto della cerimonia in cui compare, con il gonfalone della Regione, insieme al locale sindaco del Pd, Davide Galimberti. Al contrario, il segretario federale della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che non partecipera' ad alcuna manifestazione per una ricorrenza che, a suo giudizio, dovrebbe tornare a essere "un po' piu' di tutti".