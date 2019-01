Rozzano (Milano) 25 gennaio 2019 - Ubriaco al volante e senza patente piomba su un parco giochi in pieno giorno, sfonda il cancello e poi fugge. Fortunatamente nessuno de presenti è rimasto ferito. Il pirata, un rozzanese di 35 anni, è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione dagli agenti della polizia locale. Il fatto è accaduto l'altro pomeriggio in via Lombardia.

L'uomo ha perso il controllo della sua autovettura, anche a causa della velocità e dopo aver affrontato una rotatoria è finito sul marciapiedi terminando la sua fole corsa contro la recinzione del parco giochi che ha sfondato. Nonostante l'auto danneggiata, ha inserito la retromarcia ed è fuggito. Il fatto accaduto in pieno giorno non è sfuggito ai presenti che hanno allertato la polizia locale. Gli agenti diretti dal comandate Gaetano Iannì hanno raccolto elementi utili che gli hanno consentito di rintracciare al proprio domicilio il 35enne. Quando hanno bussato alla sua porta gli agenti lo hanno trovato ancora ubriaco. L'uomo a cui era stata ritirata la patente in passato è stato denunciato a piede libero.



