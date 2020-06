Cusago (Milano), 17 giugno 2020 - «Siccome la madre dei cretini è sempre incinta, qualcuno ha pensato di provare a rovinare persino un momento bello organizzato dalle famiglie". Secco il commento del sindaco Gianni Triulzi, infuriato con chi ha presentato un esposto alla Prefettura per denunciare il presunto assembramento e "chissà che attentato alla salute pubblica", aggiunge sarcastico il primo cittadino.

L’episodio contestato – ma per lo più apprezzato dai genitori che hanno fatto i complimenti agli organizzatori – è un incontro di fine anno per le due quinte elementari che si è tenuto mercoledì e venerdì. «Un gruppo di genitori ha avuto una bellissima idea e ha chiesto all’Amministrazione di poter utilizzare un’area pubblica per organizzare l’iniziativa e permettere agli alunni di salutarsi e chiudere l’anno scolastico, dopo mesi di lockdown pesantissimo per i bambini", racconta il sindaco.

Che spiega inoltre: "Tutto è stato organizzato con la massima sicurezza, distanze, mascherine. I ragazzi erano felicissimi, hanno cantato e letto emozionanti lettere. Poi il momento si è concluso con un lancio di palloncini". Ma a non tutti è piaciuto l’evento. "Una signora, neanche cittadina di Cusago, ha mandato un esposto alla Prefettura senza neanche approfondire o informarsi – conclude Triulzi – Ora dovrò rispondere al Prefetto e chiarire la situazione, spiegando che l’evento è riuscito perfettamente, con alunni e famiglie felici".