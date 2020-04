San Giuliano (Milano), 22 aprile 2020 - Controlli del territorio a opera della polizia locale, ma anche interventi di aiuto alle fasce deboli, a partire dalla consegna della spesa, dei farmaci e dei pasti a domicilio. Sono numeri corposi quelli del Coc, il centro operativo comunale di San Giuliano, istituito il 27 febbraio con un provvedimento del sindaco Marco Segala ed entrato in funzione per assicurare e coordinare, sul territorio, gli interventi anti-Covid, specie quelli a sostegno dei cittadini più fragili. Ecco un bilancio dell’attività, che ha visto la collaborazione di più soggetti. Dal 9 marzo a oggi, attraverso la linea “Amica Senior” la Protezione civile ha assicurato 726 consegne della spesa a domicilio. Le consegne dei farmaci, garantite in collaborazione con Asf, l’Azienda speciale delle farmacie, sono state circa 450.

A portare la spesa e i medicinali alle persone in isolamento domiciliare, o positive al tampone, ci ha pensato la Croce Rossa, che ha effettuato 165 servizi in questo senso. Boom di richieste per i pasti a domicilio, un servizio a costo calmierato attivato in accordo con Dussmann, società che a San Giuliano gestisce la refezione scolastica: delle 2.290 richieste totali, 1.461 hanno riguardato il pranzo e 829 la cena. Veniamo ora al pattugliamento del territorio. Soltanto nell’ultimo mese la polizia locale, impegnata nella verifica delle misure per il contenimento del contagio, ha controllato 2.500 persone. Sono stati 371 i controlli eseguiti nelle abitazioni dove si trovavano persone in isolamento domiciliare, mentre ogni giorno è stata passata al setaccio una media di 107 esercizi commerciali.

Nel complesso, sono state 169 le contestazioni elevate per violazioni ai decreti ministeriali in materia di Covid-19. Ancora. L’11 aprile si è conclusa la consegna, da parte di un gruppo di volontari, delle mascherine lavabili che il Comune di San Giuliano ha messo a disposizione delle oltre 16.700 famiglie residenti in città. Le richieste per i buoni spesa sono state 1.182. Di queste, già 504 sono state ritenute valide (e i relativi contributi sono in fase di erogazione); sulle restanti domande sono in corso le verifiche. Alla luce di questi numeri, il sindaco sottolinea "la preziosa collaborazione di Protezione civile, Croce Rossa, Croce Bianca, Asf, polizia locale, volontari e dipendenti comunali, che stanno intensificando gli sforzi per essere vicini alle persone più in difficoltà". "Nella prossima riunione della giunta – prosegue - valuteremo ulteriori iniziative a favore delle fasce più fragili della popolazione. Ribadisco l’invito a rispettare i divieti in vigore fino al 3 maggio, così come desidero rinnovare, a nome dell’amministrazione comunale, il più sincero grazie per il prezioso lavoro, compiuto in prima linea e ininterrotto da quasi due mesi, a carabinieri, esercito, Guardia di Finanza, polizia locale, nonché a Protezione civile, Croce Rossa, Croce Bianca e al mondo del nostro volontariato in generale".