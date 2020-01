Cesano Boscone (Milano), 23 gennaio 2020 – Dalla Calabria, dove viveva, si era trasferito a Cesano Boscone, città che aveva scelto per avviare la sua attività di pusher. Ma a mettere un freno all’unico impiego del 43enne disoccupato, e già finito nei guai con la giustizia per reati legati sempre allo spaccio, ci hanno pensato i carabinieri di Cesano che lo hanno arrestato questa mattina. Il 43enne faceva avanti e indietro lungo via San Francesco d’Assisi, un comportamento che ha insospettito i militari, impegnati nei quotidiani controlli antidroga e servizi perlustrativi del territorio. L’intuizione era corretta: i carabinieri hanno deciso di perquisire la casa dell’uomo, lì vicino, riuscendo a trovare due pacchetti che contenevano un chilo di marijuana. L’uomo aveva cercato di nascondere la droga all’interno del comodino, in camera da letto, insieme a bilancini e altro materiale per pesare e preparare le dosi. In più, aveva anche circa 450 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuto provento della sua attività di pusher. L’uomo, arrestato, dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanza stupefacente. È stato portato nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

Un’altra operazione dei carabinieri della Compagnia di Corsico che negli ultimi giorni hanno arrestato diverse persone, tutte per droga. Nelle ultime ore sono finiti in manette un ragazzo di 23 anni di Rozzano, sospreso con 160 grammi di cocaina nascosta in casa, di cui ha tentato di disfarsi alla vista dei militari lanciandola dalla finestra, e un uomo di 35 anni arrestato a Settimo Milanese: in macchina nascondeva 150 grammi di hashish e circa 2mila euro in banconote di piccolo taglio. Un arresto anche a Cornaredo: un uomo di 41 anni è stato beccato con dosi di cocaina e hashish pronte alla vendita.