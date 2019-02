Buccinasco (Milano), 24 febbraio 2019 – Si è risolto nell’arco di poche ore il mistero legato al canto del gallo avvertito, ogni mattina presto, dai residenti degli stabili di via Garibaldi, all’angolo con via degli alpini. Quel ‘chicchirichì’ che da circa una settimana svegliava i condomini troppo presto rispetto al suono della sveglia, è diventato motivo di disturbo ma anche di curiosità.

“Il canto di un animale da cortile in un condominio di città?” E’ questo la domanda che è emersa nei gruppi di sorveglianza di quartiere che, ancor prima che l’anomala presenza diventasse un disagio o una spiacevole multa per i proprietari, sono intervenuti risolvendo il problema. In un primo tempo si è ipotizzata la presenza di un gallo nei vicini orti. Poi, però, attraverso il tam tam delle chat delle sentinelle si è svelato l’arcano e risolto il problema: il gallo era nelle cantine del condominio. L’aveva acquistato un residente non pensando di creare problemi. Ora, dopo la segnalazione il gallo è stato liberato. Non disturba più.