Volley a2 femminile. La Millenium non vola in Coppa Italia, ora cerca il riscatto contro la capolista Perugia

La Millenium ha chiuso l’andata al quinto posto nel gruppo A della A2. Un piazzamento, confermato dalla sconfitta patita nel duello diretto con Talmassons, che ha spento la speranza delle giallonere di partecipare alla Final Four di Coppa Italia e le ha fatte scivolare a nove punti dalla vetta.

Il ko maturato nel turno infrasettimanale sul taraflex delle friulane, che hanno così potuto conservare il loro posto tra le quattro che giocheranno le semifinali della competizione tricolore, è stato accompagnato da grande rammarico in casa giallonera, visto che la squadra di Beltrami, dopo aver vinto i primi due set, non solo non è riuscita a chiudere la gara, ma ha finito per subire un’amara sconfitta al tie-break. Un passo falso che conferma il trend negativo della Millenium con le prime quattro della classifica, visto che le Leonesse si sono dovute arrendere a Perugia, Busto Arsizio, Messina e, appunto, Talmassons, il quartetto che le precede in graduatoria al giro di boa della regular season.

A Lignano Sabbiadoro capitan Pamio e compagne hanno fatto intravedere sprazzi di gioco più che convincente, ma non hanno trovato la continuità necessaria per avere ragione delle udinesi. Per continuare a seguire gli ambiziosi obiettivi di inizio stagione la compagine del presidente Catania è chiamata a fare un passo in avanti, ma lo deve fare in fretta, dato che domenica inizierà il ritorno con la visita al PalaGeorge della capolista Perugia. Test molto impegnativo per le giallonere, che devono rialzarsi e trovare, proprio con la prima della classe, l’orgoglio per far vedere tutto il loro valore.

Luca Marinoni