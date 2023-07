Vola piccola Viola: Ginnastica Ritmica a Milano per il debutto in Coppa del Mondo

In gara a Milano ci sarà spazio anche per l’atleta di casa Viola Sella, al debutto in Coppa del Mondo. Una bella soddisfazione per l’atleta della Forza e Coraggio, storica società lombarda (la più antica di Milano). La ginnasta, classe 2006, è reduce dal bronzo nel concorso individuale nell’All Around ai Campionati italiani assoluti che si sono svolti a Folgaria, al PalaGhiaccio, in giugno. L’azzurra è salita sul terzo gradino del podio con il totale di 118.550. Davanti a lei solo le “veterane” dell’Italia team, ovvero Milena Baldassarri, tre volte assoluta nel 2018, 2020 e 2021, e Sofia Raffaeli che ha bissato il titolo dello scorso anno vincendo con il totale di 134.550.

La milanese sarà in pista già oggi, a partire dalle 11 con il concorso generale individuale a cerchio e palla che apre la giornata, mentre nel pomeriggio toccherà alle squadre con i 5 cerchi. Sabato spazio a clavette e nastri e alle prove di team e domenica dedicata alle finali di specialità La sedicenne, che nel 2021 aveva mancato il podio europeo con la squadra junior a Varna e che è senior solo dall’anno scorso, è allenata da sempre dalla mamma Daniela Vergani. Ha iniziato a muovere i primi passi sulla pedana a sei anni per poi capire il suo potenziale e non smettere più. Il sogno nel cassetto è rimanere stabilmente nel gruppo azzurro per poi magari volare ai Giochi (nel mirino Los Angeles 2028).G.L.