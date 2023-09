Valtellina pazza di sport

di Fulvio D’Eri

Valtellina capitale del basket e del volley. Terminata con un grande successo (sia in termini tecnici che di richiamo di pubblico sulle tribune dei palazzetti di Bormio, Cepina e Sondrio), la quattro giorni dedicata al basket professionistico in scena dal 31 agosto al 3 settembre, si apre il sipario su altro evento. La ricca estate proposta dalla Valtellina Summer League (kermesse turistico sportiva organizzata da Up Events con il contributo di Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Enti e Comuni coinvolti e un pool di sponsor), vedrà protagonista nel fine settimana del 16 e del 17 settembre il grande volley con il torneo Città di Sondrio, memorial Attilio Tempra. Alla kermesse prenderanno parte la Vero Volley Milano, il Volley Bergamo 1991, la Futura Giovani Busto Arsizio e le francesi del Mulhouse Alsace. Quello appena trascorso è stato un fine settimana memorabile per Sondrio, col PalaScieghi Pini pieno e festante per le due partite di chiusura del memorial Pini–Rigamonti, i match di basket tra Varese e Brescia e tra Varese e Massagno, e un’atmosfera sportiva che non si respirava da parecchi anni.

E prima ci sono state le due partite disputate a Bormio, tra Cantù e gli svizzeri di Massagno, e a Cepina tra Brescia e Cantù, che hanno convogliato al Pentagono e al palazzetto di Cepina tantissima gente.

"Il bilancio della prima edizione della Valtellina Summer League - dice Andrea Ballan, organizzatore con la sua Up Events - è ampiamente positivo. Ci sono stati più di 1.000 spettatori nelle 4 partite organizzate, un ottimo dato considerando che tanta gente ha appena terminato le ferie estive. Le difficoltà ci sono state e sempre ci saranno, non è semplice gestire queste squadre di professionisti in un periodo così delicato come la preparazione precampionato, ma lo spettacolo di sabato 2 al PalaScieghi di Sondrio ha ampiamente ripagato tutti gli sforzi. Ora siamo concentrati sul Volley.

Dal 13 fino al 17 settembre la Vsl porterà in Valtellina quattro squadre di serie A con moltissime campionesse di livello assoluto. Il trofeo Città di Sondrio sarà un evento da non perdere...". Il programma del Città di Sondrio prevede per sabato 16 settembre alle 15.30 la prima semifinale, quella tra la Volley Bergamo 1991 e le francesi del Mulhouse Alsace, e alle 17.30 la seconda semifinale, quella tra Vero Volley Milano e Futura Giovani Busto Arsizio.

Domenica 17 le finali. Si incomincerà alle 15.30 con la finale per il 3 e 4 posto e, a seguire, ci sarà la finalissima.