Una festa per Milano

di Giuliana Lorenzo

Si chiudono oggi le iscrizioni per prendere parte a uno degli appuntamenti storici di Milano, la Gran Fondo del Naviglio. La manifestazione, nata nell’agosto del 1895 per celebrare la prima squadra di pallanuoto milanese, spegne quest’anno 10 candeline. L’edizione, come già successo, sarà però priva della 24 km. A “compensare” questa assenza ci saranno comunque le altre due distanze storiche: la 14 km con partenza da Gaggiano e la 2 km con partenza dalla Canottieri San Cristoforo. La Gran fondo del Naviglio è un evento sportivo, ma non agonistico, aperto a chiunque si voglia cimentare con una competizione dal fascino antico o semplicemente si voglia divertire.

L’arrivo è previsto alla Darsena della città lombarda dove i nuotatori potranno rifocillarsi e cambiarsi. Al termine della manifestazione saranno premiati, per ogni categoria, i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più “grande” e più “giovane” di ogni singola categoria. La competizione è promossa pure dall’Associazione Terre dei Navigli sport e natura con il supporto operativo della Canottieri San Cristoforo.

"Ritorniamo in acqua lungo il Naviglio Grande quest’anno orfani della 24 km prevista come ogni anno con partenza da Cassinetta di Lugagnano per causa del prolungato periodo di siccità che si è protratto sino a maggio di quest’anno. – spiega Tommaso Reverdini, organizzatore della Gran Fondo -. Per gestire il problema, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha messo in opera nell’alveo del Naviglio degli sbarramenti costituiti da blocchi di pietra a fior d’acqua per mantenere più alto il livello d’acqua a monte e permettere il defluire dell’acqua alle prese di derivazione del sistema di irrigazione Regionale che altrimenti resterebbero asciutte".

Da questa annata, inoltre, l’evento sarà patrocinato da Champions For Change (il primo movimento di Sport Social Responsibility patrocinato da UN SDG Action Campaign) e dal Consorzio Est ticino Villoresi e sosterrà l’associazione Caf, co-organizzatore insieme alla Canottieri San Cristoforo, storico punto di partenza della 2. Emanuela Angelini, Responsabile Comunicazione Associazione CAF si è detta così fiera di questa collaborazione: "Siamo felici e onorati di essere stati scelti anche quest’anno come partner Charity di questa bellissima manifestazione sportiva che si fa portavoce di importanti valori e messaggi nei quali ci riconosciamo pienamente: lo sport come elemento di promozione di stili di vita sani e di aggregazione, la valorizzazione del territorio come espressione di radicamento e attenzione ai luoghi nei quali viviamo e operiamo ogni giorno, e la solidarietà che è inclusione e attenzione agli altri. Anche per questa edizione invitiamo tutti a “nuotare per bene” insieme a noi aderendo alla raccolta fondi online abbinata alla competizione".

I soldi raccolti aiuteranno bambini vittime di violenza e gravi maltrattamenti e saranno destinati al progetto “Bimbi sani grazie al pediatra di Comunità”.