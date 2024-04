Una boccata d’ossigeno. Derby alla Pro Sesto, Lume ko

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

La fame di punti della Pro Sesto di conquistare i playout è più forte di quella del Lumezzane di accedere ai playoff. La sfida del Breda si chiude infatti 2-1 per i milanesi, che compiono un passo prezioso verso gli spareggi-salvezza, messi in pericolo dalla cospicua distanza dal quintultimo posto accusata dai biancazzurri, che rimangono prigionieri della penultima posizione, ma adesso sono risaliti a -7 dal Novara.

Sul fronte opposto i valgobbini si ridestano troppo tardi e non basta alla squadra di Franzini un generoso forcing finale per evitare di tornare a casa a mani vuote. Proprio l’assoluta necessità di fare risultato spinge i padroni di casa ad assumere l’iniziativa sin dai primi minuti. Scorrono così solo 10’ e la gara si mette in salita per i rossoblù, trafitti dal bel gol in tuffo di Toci, che trasforma un invitante cross di Sereni nel vantaggio che spinge subito il match nella direzione voluta dalla formazione di Angellotti. Il Lumezzane cerca di reagire senza perdere tempo, ma la Pro Sesto non si limita a controllare il risultato e l’incontro si mostra ricco di capovolgimenti di fronte anche se il risultato rimane immutato sino all’intervallo. I rossoblù nella ripresa tornano in campo decisi a raddrizzare la situazione, ma al 21’ Sala ribadisce in rete il raddoppio milanese.

Sembra finita per il Lumezzane, ma i valgobbini hanno un sussulto d’orgoglio e al 26’ Cannavò accorcia le distanze, riaccendendo le speranze dei suoi. La squadra di Franzini, infatti, dà vita ad un generoso forcing finale, ma i biancazzurri serrano le fila e riescono a condurre in porto la fondamentale vittoria.