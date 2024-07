"Lo sport è tutta la mia vita ma devo pensare al futuro"

"Di doman non c’è certezza": mai come in questo momento il futuro della ginnasta brianzola delle Fiamme Oro, Martina Maggio appare più che incerto. È fresca la delusione per non essere stata selezionata per Parigi: a 23 anni è il momento di fare delle riflessioni. I troppi infortuni non le hanno permesso di essere al top della forma:

Cosa ha pensato quando le è stato comunicato che non era in squadra?

"Non è stato facile, so solo io il periodo che ho passato e tutta quello che è stata la preparazione. Il piede mi ha dato un sacco di problemi, ero riuscita a trovare stabilità a livello fisico, stavo ritornando in forma, ma evidentemente non è bastato. È un bel trauma da superare, soprattutto a livello emotivo. Mi dispiace, non posso avere nessun rimpianto, so di aver dato il massimo ed evidentemente in quel momento non bastava, arrivavo da alcuni stop, avrei avuto bisogno di più gare e di stare meglio da un po’".

Come si mantiene il sorriso in questi casi? "È molto difficile, sono pur sempre umana, cerco di mostrare sempre il sorriso anche quando non c’è una vera felicità. In questi momenti provo a essere positiva, a dire che passerà".

Ora fisicamente come sta? "Inizialmente, la situazione era tragica, ora posso dire di essere tornata in forma. Sto bene, il piede va molto meglio, mi dà fastidio solo quando carico tanto".

Come si convive con il dolore fisico?

"Arrivi a un certo punto in cui il tuo corpo è talmente “distrutto“ che ti ci devi abituare. L’ultima volta in cui non ho avuto dolori penso sia stato a sei o sette anni. Ho fatto Tokyo con un ginocchio rotto, perché avevo una frattura al piatto tibiale.

Cosa l’ha spinta ogni volta a tornare?

"La passione e tutto quello che trasmette la ginnastica, tutte le emozioni che ho vissuto quando ero in campo gara non ho mai provato in tutta la mia vita. La ginnastica mi ha dà l’amore dei fan, delle bambine, tante sensazioni positive".

Come vede le azzurre a Parigi?

"Auguro il meglio, hanno lavorato tanto per ottenere grandi risultati, sono molto forti e si meritano il massimo".

Che prevede il futuro?

"Ho intenzione di staccare la testa, di prendere del tempo per me, andrò in vacanza, mi godrò la mia famiglia, gli amici e poi valuterò. Farò le vacanze che non ho mai fatto in tutta la mia vita"-