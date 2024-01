Tappa in germania. Longo sprint, per la prima volta tra i primi cinque. Oggi cerca conferme nella 20 km a tecnica libera

Buona prestazione di Fabio Longo nella sprint a tecnica libera di Oberwiesenthal, in Germania, valida per la FESA Cup, il circuito continentale organizzato dalla Federazione Internazionale. Il ventiduenne portacolori dell’Under Up Ski Team Bergamo, quindicesimo al termine delle qualificazioni, si è spinto addirittura sino alla finale, giungendo ai piedi del podio in una run dominata dai campagni di squadra Alessandro Chiocchetti e Simone Mocellini. I trentini hanno chiuso rispettivamente in prima e seconda posizione al traguardo, mentre il francese Sabin Coupat ha completato il podio al terzo posto. È la prima volta che Longo entra in una top-5 del torneo, oggi proverà a confermarsi nella 20 km a tecnica libera con partenza in linea, un format completamente diverso perché richiede doti di resistenza, contrariamente a una sprint che invece necessita di esplosività. Nella categoria under 20 si è ben comportato Teo Galli. Il valtellinese dello Sci Club Livigno, tredicesimo nelle qualifiche, ha superato con discreta autorità la batteria dei quarti di finale, ma nulla ha potuto in semifinale. Alla fine l’ottavo posto lo soddisfa, il successo è andato allo svizzero Isai Naeff sul cuneese Davide Ghio e lo svizzero Roman Alder. Il programma si concluderà domani con un 10 km in tecnica classica. Silvio De Sanctis