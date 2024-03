Tanti errori e “sviste” arbitrali: la Elachem cede alla Fortitudo: "Vorrei rispetto per i ragazzi"

Non sono bastati tre quarti di grande qualità alla Elachem Vigevano per riuscire nello sgambetto alla Fortitudo Bologna che è passata al palaElachem stracolmo 72-80. A pesare è stato un calo dei ducali nel secondo tempo ma anche più di una chiamata arbitrale dubbia. "Vorrei che ci fosse più rispetto per questi ragazzi e per il nostro pubblico – commenta amareggiato coach Lorenzo Pansa – La squadra ha giocato al suo meglio contro un grande avversario. Deluso? Direi di sì: abbiamo dimostrato di poterci misurare contro chiunque". U.Z.