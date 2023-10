Sulla terra portoghese. Riccardo Bonadio ritrova la grinta e il successo. Al torneo di Lisbona approda ai quarti di finale

Riprende forma la corsa di Riccardo Bonadio nel mondo challenger Atp. Il trentenne pavese d’adozione, reduce da un paio di mesi senza squilli sul circuito, si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Lisbona (73 mila euro, terra battuta), battendo in rimonta il torinese Edoardo Lavagno per 36, 63, 62. Sotto di un set per un break rimediato nel quarto gioco, Bonadio ha cambiato marcia nello stesso game del secondo parziale, dove ha costruito il vantaggio conservato fino alla fine del set. E nel terzo si è definitivamente staccato dall’avversario con quattro giochi di fila, conquistati dal 2 pari. I 16 punti conquistati fanno molto comodo al tennista allenato da Mattia Livraghi, sceso al numero 215 del mondo, che attende ora il vincitore della sfida fra Franco Agamenone e il croato Luka Mikrut. Continua invece la campagna sul cemento di Mattia Bellucci. Il ventiduenne di Busto Arsizio, dopo avere battuto all’esordio di Alicante (73 mila euro) il qualificato australiano Akira Santillan, scende in campo nel programma odierno contro l’insidioso svedese Elias Ymer, in ritardo in termini di classifica rispetto al varesotto (144 contro 179), ma ugualmente temibile su questa superficie. A livello ITF finisce la corsa di Federico Arnaboldi nel 25 mila euro sardo di Santa Margherita di Pula: 62, 62 dal portoghese Goncalo Oliveira.

S.D.S.