Serie C. Giana, i conti non tornano. La zona playoff è più lontana

GORGONZOLA (Milano)

Cinque partite, un pari e quattro ko: Giana fuori dai playoff, di un punto. E in rosso. Di rabbia, però. Contro il Novara, infatti, sconfitta contestata. Discutibile l’espulsione al 45’ di Caferri, secondo quanto filtra. Discutibili soprattutto la rete novarese e due situazioni in area piemontese. Così il tecnico Chiappella: "È stata una partita molto chiusa nella prima parte, nell’arco dei 90 minuti sarebbe stato più giusto un pareggio. Episodi e decisioni arbitrali hanno condizionato il risultato, è un dato di fatto. Non siamo stati fortunati, ma qualcosa di più dovevamo farla". Entrando nel merito: "Non abbiamo approcciato male, poi siamo rimasti in dieci e gli episodi non sono andati dalla nostra parte. Il loro gol nasce da una rimessa laterale invertita e da un fallo non fischiato. E quantomeno su Mbarick Fall c’era un rigore sacrosanto". Niente scuse, comunque: "No, affatto. Abbiamo prodotto uno sforzo immenso negli ultimi minuti, avremmo dovuto essere più concreti. È un campionato difficile e non dobbiamo mai scordarlo". Il mercato si è chiuso con la partenza di Fumagalli (Como) e gli arrivi di Acella (ex, dal Perugia) e Mbarick Fall (liberatosi dal Brindisi). Buono l’esordio di entrambi. Ora, testa alla trasferta di Arzignano (sabato, 18.30). Per riprendersi la zona playoff. Lu.Mig.