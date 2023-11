SERIE B. Il Lecco si prepara al doppio derby contro i grigiorossi e il Como rivelazione

Il Lecco riprende a lavorare per preparare al meglio due derby importanti. Reduce dall’esaltante vittoria contro la capolista Parma, la squadra di Emiliano Bonazzoli e Andrea Malgrati prepara le prossime due partite, a Cremona sabato prossimo e a Como martedì 28 novembre. Due derby ad alta quota, contro due compagini che stanno lottando per un posto ai playoff, per un Lecco che è reduce da 11 punti nelle ultime 5 partite e che ha dimostrato di potersela giocare anche contro le big, come dimostrano le vittorie ottenute a Palermo e in casa col Parma.

Un Lecco che ha imparato a giocare senza timori reverenziali, con un 4-3-3 che dà fastidio un po’ a tutti. Merito anche di una ritrovata condizione fisica, grazie alle cure del preparatore atletico Diego Scirea (nipote del mitico Gaetano), richiamato alla svelta dopo l’esonero di Foschi per rimettere in sesto una squadra bluceleste apparsa spesso e volentieri in difficoltà. In casa delle aquile lariane sono tutti a disposizione, tranne il portiere Melgrati che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strutturali per capire l’entità del risentimento muscolare accusato nel finale della partita coi ducali. Intanto la tifoseria si sta già organizzando per seguire a Cremona la squadra (già 250 i tifosi che hanno acquistato il biglietto) ma soprattutto per supportare i ragazzi nel derbissimo col Como di martedì 28.

Fulvio D’Eri