Serie A maschile. L’Asr insegue le piemontesi in vetta

Il campionato torna nel fine settimana con la prima giornata del 2024. Si riparte con Iveco Cus Torino e Biella Rugby in vetta al girone 1 con 37 punti, mentre l’Asr Milano segue a 32 e affronterà l’Iveco in trasferta alle 14.30 di sabato. A 27 c’è Calvisano che ospiterà domenica alle 14.30 l’Unione Monferrato, più in giù Parabiago a 25 (troverà Alghero allo stesso orario) e Cus Milano a 24 (contro Biella alle 14.30 del 14 gennaio). In contemporanea anche la sfida tra Parma e Amatori & Union Milano, ferma a 5 punti. M.T.