San Gervasio, l'avventura 2023 inizia con un argento e un bronzo al Mondiale Under 21 San Gervasio Pro Am si prepara a richiamare i nomi migliori del panorama internazionale: Florian Parth ha conquistato un argento e un bronzo al Campionato mondiale Under 21. Dai 14 al 16 luglio, l'attesa per la nuova avventura è alle stelle!