Rottoli supera in rimonta l'ottava testa di serie a TENNIS Lorenzo Rottoli vince al Challenger di Cordenons, Federico Arnaboldi si ritira per un problema al ginocchio. Lisa Pigato vince al 25 mila di Koksijde, battendo Marie Benoit. Prima vittoria a livello Challenger per Rottoli, Pigato passa il turno.