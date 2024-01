Regular season Ihl. Varese travolge Caldaro. E si riprende il primato

Rivincita immediata per Varese che nel quinto turno della Regular Season-Fase 2 di IhL ha travolto 4-0 Caldaro in trasferta, riconquistando la vetta solitaria della classifica e cancellando l’eliminazione subita contro i Lucci in Coppa Italia. Varese rimane imbattuta nel Master Round e ora comanda con un punto di vantaggio su Pergine e tre su Caldaro. La quinta giornata si chiuderà domani sera col posticipo del Qualification Round tra Como e Valdifiemme. In IhL Division I è invece arrivato un doppio ko per le due lombarde. Nota di merito però per Chiavenna che ha tenuto testa alla capolista Ares Sport. Nulla da fare per i Devils Milano travolti 9-3 dal Cadore.

Alessandro Stella