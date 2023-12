Qui gardesani. Feralpi in emergenza in vista della Ternana. Zaffaroni: "La gara è delicata, serve attenzione»

SALÒ (Brescia)

L’allenatore della FeralpiSalò, Marco Zaffaroni, ha presentato la gara che domani i gardesani giocheranno in casa della Ternana. Un duello diretto tra la terzultima e l’ultima che mette in palio punti pesanti e che gli ospiti dovranno affrontare senza gli squalificati Fiordilino e Letizia e gli infortunati Camporese e Carraro (oltre al lundogente Voltan). "È una gara nella quale dobbiamo fare tutto al meglio – è l’analisi del tecnico, ancora alla ricerca della prima vittoria sulla panchina della FeralpiSalò –. Dobbiamo affrontare un incontro alla volta, senza pensare al prossimo". "L’obiettivo è fare una buona partita contro una squadra che sta lottando nelle zone basse della classifica come noi ed è in ripresa, ma noi dobbiamo pensare in casa nostra e dare il massimo".

Intanto la Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Umberto Maiello ha rha confermato le tre giornate di squalifica ai calciatori Daniele Baselli del Como e Gaetano Letizia della Feralpi protagonisti di una rissa in campo nei minuti finali della partita di campionatotra lariani e gardesani dello scorso 25 novembre.

Luca Marinoni