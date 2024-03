PRIMAVERA. Oggi i baby di Chivu giocano in Liguria guardando la vetta

Il campionato Primavera dell’Inter ripartirà oggi dalla Liguria. La capolista ha infatti in programma alle 13 il confronto con il Genoa, nona forza del campionato a cui le inseguitrici della capolista affidano le speranze di rimonta sul primo posto. In primis la Roma che ieri ha annichilito l’Atalanta a domicilio con un nettissimo 1-5. I capitolini sono saliti a quota 43, l’Inter di Christian Chivu è a 48. Più ancora che sui giallorossi, lo sguardo dell’attuale capoclassifica è ovviamente fissato sulla terza in classifica, la Lazio, a 41 punti. Infatti per regolamento le prime due della stagione regolare passano direttamente alle Final Four attendendo altrettante partecipanti provenienti dai quarti, a cui partecipano le formazioni dalla terza alla sesta posizione. Il percorso dei nerazzurri è stato finora estremamente positivo. L’ultimo e unico ko in campionato risale al 14 gennaio in casa della Juventus. Nelle gare successive solo risultati utili, con la delusione dell’eliminazione in Youth League nei playoff contro l’Olympiacos (passato ai calci di rigore) e l’1-1 di settimana scorsa nel combattuto derby col Milan. Chivu potrebbe comunque scegliere di confermare Spinaccé come riferimento nel cuo dell’attacco. Della Primavera nerazzurra fa parte anche il difensore Francesco Stante. Il centrale classe 2005 è uno dei giocatori segnalati da Circum, l’agenzia lanciata pochi giorni fa da Claudio Marchisio. MT