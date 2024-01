Primavera 1. Inter-Lazio vale già la vetta. Rossoneri col Frosinone

Torna in scena il campionato Primavera, al suo primo turno nel 2024, con entrambe le milanesi subito impegnate nella giornata di oggi. Il Milan scenderà in campo a Frosinone (con calcio d’inizio fissato alle 12.30) per provare a conquistare i primi tre punti dell’anno contro i ciociari, fanalino di coda della classifica. I rossoneri, attualmente, sono terzi in graduatoria a quota 27 punti dietro alla Lazio, avanti di due punti rispetto alla truppa di Abate, e alla capolista Inter, che ha chiuso la prima parte di stagione da imbattuta. I nerazzurri sono chiamati oggi alle 14.30 al big match proprio contro i biancocelesti che, in caso di vittoria, effettuerebbero un clamoroso sorpasso in vetta scavalcando di un punto la compagine di Chivu. Lo scontro diretto tra la prima e la seconda della classe andrà in scena al KONAMI Youth Development Centre. Intanto il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato il primo contratto da professionista del classe 2005 Mattia Malaspina: il centrocampista della Primavera ha firmato un accordo fino a giugno 2026.

Ieri pomeriggio, invece, la Lega di Serie A ha reso note le date e gli orari dei quarti di finale della Tim Cup 2023/24: i rossoneri affronteranno la Fiorentina mercoledì 10 gennaio alle 13 al Viola Park, precedendo di poche ore la sfida della prima squadra a San Siro contro l’Atalanta, mentre l’Inter cercherà il pass per le semifinali a Torino contro i granata alle 16. I.C.