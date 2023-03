Papu Gomez escluso dalla festa dell’Argentina campione, il giallo della “macumba” al rivale

Papu Gomez (Ansa)



Magia nera, stregoneria, sortilegi, infortuni veri, polemiche e smentite. C’è di tutto e di più nel giallo argentino che, tra il serio e il faceto, si è innescato intorno ad Alejandro Gomez, il Papu, per nove anni protagonista nella nostra serie A prima per un triennio al Catania e poi per sei anni e mezzo all’Atalanta di cui è stato capitano e bandiera prima di un diverbio con Gasperini il primo dicembre 2020 e un conseguente burrascoso e polemico addio. Il 35enne fantasista, ora in forza al Siviglia, non sarà al Monumental per l’amichevole celebrativa dell’Argentina, con i suoi campeones e la coppa del Mondo, contro Panama.

Una passerella davanti ai tifosi per gli eroi del recente Mondiale in Qatar, guidati dal capitano Lionel Messi.

Non ci sarà il Papu, non convocato dal ct Lionel Scaloni, ufficialmente per l’infortunio alla caviglia che lo sta tenendo fermo da qualche settimana e bloccato anche dallo stesso Siviglia che non gli avrebbe concesso il permesso di volare a Buones Aires per partecipare all’evento anche senza essere in campo. Però tramite alcuni media argentini si è diffusa la voce di una sorta di ‘serrata’ da parte dei più influenti pretoriani dello spogliatoio dell’AlbiCeleste che avrebbero messo un veto sulla presenza dell’ex atalantino, non più gradito dopo una vicenda difficilmente riscontrabile, basata su voci incontrollate, amplificate dai social e dal tam tam di "male lingue”.

L’accusa sarebbe da condanna al rogo, ovvero stregoneria, applicata al calcio: ovvero il calciatore del Siviglia avrebbe chiesto l’aiuto di una maga per portare sfortuna al concorrente Giovanni Lo Celso, argentino del Villarreal, perché si infortunasse e gli spianasse la strada verso un ruolo da titolare al Mondiale.

Accusa ovviamente smentita dal giocatore ex Atalanta, che peraltro proprio al Mondiale contro l’Australia, dopo un contrasto con Leckie, si è a sua volta infortunato alla caviglia, dovendo poi saltare le partite decisive nei turni eliminatori.

Lo stesso Gomez il 10 marzo su Instagram, annunciando di doversi far operare alla caviglia, ha spiegato: "Non mi pento di nulla, ho dato tutto me stesso per vincere il Mondiale e oggi la mia caviglia sta pagando questo sforzo. Quanto è stato bello questo sacrificio! Lo stesso sforzo che ho fatto per tornare due mesi dopo a Siviglia, provando di tutto... devo operarmi perché quello che abbiamo fatto non è abbastanza per migliorare”. Insomma se fosse vera la strampalata storiaccia della “macumba” il presunto sortilegio contro Lo Celso si sarebbe poi ritorto contro il Papu, tramite i tacchetti dell’australiano Leckie. Una storia buona per farsi due risate al bar, tranne per i diretti interessati ovviamente…