Nuova incetta di medaglie per la Polha di Barlaam Sul podio anche Brescia

di Giuliana Lorenzo

Nessuna sorpresa, questo weekend ai Campionati italiani di nuoto paralimpico che sono andati in scena alla piscina Lamarmora di Brescia. Al maschile, è ancora una volta (la quarta) la Polha Varese a cucirsi lo scudetto sul petto dopo un lungo testa a testa con S.S. Lazio. I lombardi alla fine hanno la meglio grazie a 67918.44 punti contro i 62122.33 portati a casa dalla società laziale. Terzo posto per i padroni di casa della Bresciana No Frontiere con 22193.21 punti. Risultato speculare anche per la Coppa Italia: titolo alla Polha Varese con 52392.52 punti, seguita dalla S.S. Lazio nuoto con 39841.02 punti e dalla Polisportiva Bresciana con 26440.40 punti. Al femminile vince la S.S Lazio Nuoto davanti sempre a Varese e Brescia.

La Polha fa così incetta di podi con ben 52 medaglie: di cui 32 ori, 11 argenti e 9 bronzi. Sugli scudi l’atleta più rappresentativo, ovvero Simone Barlaam, tesserato anche per le Fiamme Oro, che sigla la miglior prestazione nei 50 stile libero S9. Al femminile, in evidenza l’altra lombarda Giulia Terzi nei 100 stile libero S7 con 1’11”38. Buoni quindi i riscontri in quello che era uno degli ultimi test in vista dei Mondiali di Manchester (31 luglio–6 agosto). Soddisfazione della società su Facebook: "È giunta al termine questa prima parte di stagione molto intensa e ricca di soddisfazioni, grazie al grande spirito di squadra e alla sportività della nostra grande famiglia. Questo è la Polha!".