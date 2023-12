Monza. Napoli, sfida speciale per Palladino e Izzo

Un anno fa Napoli-Monza valeva la prima trasferta in Serie A della storia biancorossa, alla seconda giornata di sempre nel massimo campionato. Era stato, però, il primo allarme di quanto la squadra, allora allenata da Stroppa, avesse bisogno di una scossa per reggere l’urto con la categoria. Napoli-Monza, oggi, sono i Campioni d’Italia contro l’allenatore rivelazione, insieme a Thiago Motta. Nato a Mugnano di Napoli, che dista meno di 20 chilometri da Fuorigrotta, avrà un motivo in più per non sfigurare. Tra gli altri, anche per Armando Izzo sarà una partita speciale: il difensore lo scorso anno si era lasciato andare a un "Forza Napoli" sui social dallo spogliatoio dopo il 2-2 che aveva fermato l’Inter nella corsa scudetto.

Michael Cuomo