Lombardia, è padel-mania

di Alessandro Stella

La passione per la “racchetta corta” aumenta sempre di più. In Italia e in Lombardia il padel cresce in modo costante e continuo, come confermato anche dai dati rilasciati dall’Osservatorio MrPadelPaddle.com che si occupa di analizzare i numeri di questa disciplina. Nell’intero paese sono ben 800.000 le persone che praticano il padel regolarmente e il numero aumenta fino a 1.500.000, se si considerano anche coloro che giocano da amatori. In tutta la Penisola proliferano le strutture di gioco: attualmente esistono ben 8.701 campi (+22% rispetto al 2022) divisi in 3.321 club, numero a sua volta cresciuto del 19% rispetto al 2022.

Nello specifico invece in Lombardia, per quanto riguarda le strutture, si è registrato un aumento del 25% rispetto allo scorso anno. Nell’intera regione ci sono 376 strutture sportive dove è possibile giocare a padel. In crescita anche il numero dei singoli campi: sono 1160 su tutto il territorio (+33% rispetto al 2022). 857 di questi campi sono indoor e così gli appassionati possono giocare a padel in qualsiasi momento dell’anno e con qualsiasi condizione metereologica. Per quanto concerne i comuni lombardi, 243 di essi hanno almeno un club di padel.

In poche parole quindi il numero degli appassionati e di coloro che lo praticano con regolarità aumenta di pari passo con quello delle strutture di gioco. Questo sport, infatti, non richiedendo particolari capacità tecniche ed essendo molto rapido e spettacolare, coinvolge persone di ogni età.

Adesso, dopo il grande successo, due settimane fa, del torneo Milano Premier Padel P1, il capoluogo lombardo è pronto ad ospitare un altro importante evento. Dal 19 al 21 gennaio, infatti, all’Allianz MICO Fiera Milano City si terrà la seconda edizione di Padel Trend Expo, l’unica nonchè più grande fiera d’Italia sul padel. In quei tre giorni tutti gli amanti della disciplina provenienti da ogni parte del mondo e gli operatori del settore potranno vivere un’esperienza totale. All’evento, firmato dal gruppo di comunicazione integrata Next Group (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl), parteciperanno ospiti di alto livello, tra cui grandi campioni ed ex calciatori che disputeranno alcune partite di esibizione.

Sono previsti anche eventi di fitness e di pickleball, sport che sta spopolando in America e prendendo piede in Italia. Infine non mancheranno i principali operatori del mercato, con stand dedicati: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

I visitatori attesi sono almeno 25000. Padel Trend Expo è pronta a regalare ancora spettacolo.