L’evento. Bebe Vio lancia i “WEmbrace Awards 2024“

Bebe Vio non si ferma mai. Oltre la pedana, la schermitrice paralimpica continua a portare avanti i suoi progetti a scopo benefico. Questa volta il focus è sui WEmbrace Awards 2024, Charity gala dinner dedicata a tutte le company e le media company che ogni giorno operano per rendere il mondo un posto migliore. L’evento, giunto al suo secondo anno, è ideato e realizzato da Art4Sport, ovvero la Onlus fondata dalla campionessa di fioretto con i genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. Un ennesimo capitolo di una iniziativa solidale che gioca sul nome, letteralmente dall’inglese abbracciare, e che pone l’accento su inclusione e solidarietà. Tema di quest’anno: "WhyNot?!". Una sorta di domanda retorica: perché non provarci? Cosa c’è da perdere? Nel corso della serata, giovedì 21 marzo alla Fabbrica del vapore di Milano, spazio a storie che ispirano il mondo. Ne verranno premiate cinque per ogni categoria: dalla tecnologia al mondo del lavoro, dalle iniziative personali alle organizzazioni internazionali. Inizialmente sono state selezionate, da un Osservatorio che lavora da anni con art4Sport, 100 storie. Poi da 100 si è arrivati a una short list di 15, da cui sono usciti i premiati della serata di Gala e che verranno resi noti a Milano. Il ricavato dei WEmbrace Awards sarà devoluto a favore di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto che l’Associazione art4sport ONLUS segue e supporta sin dalla sua nascita. "Con la seconda edizione dei WEmbrace Awards – spiega Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS – torniamo a parlare di inclusione attraverso la condivisione di storie emozionanti ed esperienze che hanno un impatto concreto sulla comunità. La Charity Gala Dinner sarà un’occasione per rinnovare l’impegno comune e continuo al fine di abbracciare ogni tipo di diversità, oltre che per dare un riconoscimento alle storie vincitrici. Ringraziamo tutti gli sponsor e gli attori coinvolti che hanno reso possibile questa bellissima serata".

Giuliana Lorenzo