LE VOCI per la prossima stagione. Betsson nuovo sponsor sulle maglie nerazzurre. Intanto il colosso lancia la piattaforma in Italia

Si fanno insistenti le voci sul possibile ingresso di Betsson come main sponsor dell’Inter nella prossima stagione. Il colosso svedese nel ramo delle scommesse, nel caso in cui dovessero permanere le norme legate al Decreto Dignità che vietano la sponsorizzazione delle società di scommesse, comparirà sulle future casacche nerazzurre con il marchio legato a un sito d’intrattenimento facente parte dell’azienda. Ieri l’azienda svedese ha annunciato il proprio ingresso nel mercato italiano, un passo che appare come una tappa d’avvicinamento al futuro matrimonio con il club di via della Liberazione. M.T.