Le pagelle. Izzo domina in difesa. Bondo corre e lotta senza risparmiarsi

DI GREGORIO 6 Il Cagliari non centra mai la porta. Lui ringrazia, tiene i guantoni immacolati e festeggia il clean sheet.

BIRINDELLI 6.5 Si propone sull’out di destra e dimostra attenzione in fase difensiva con una grande chiusura in diagonale nel primo tempo (30’ st Caldirola ng).

IZZO 7 Domina sulle palle alte, anticipando sempre gli avversari. Padrone dell’area di rigore.

PABLO MARI 7 Attento nelle letture e perentorio nelle chiusure. Dalle sue parti non si passa.

A. CARBONI 5.5 Un paio di sbavature che potevano costare caro nel primo tempo, poi ottima chiusura su inserimento di Oristanio.

BONDO 6.5 Uno dei migliori. Corre e lotta in mezzo al campo, senza risparmiarsi.

PESSINA 6 Fatica a velocizzare la manovra e a dare ritmo alla fase offensiva. Bello, invece, il cross per Dani Mota a fine prima frazione. Più vivo nella ripresa.

COLPANI 6 Gestisce sempre bene la sfera grazie alla sua notevole tecnica, ma gli manca il guizzo decisivo (30’ st V. Carboni ng).

MALDINI 7 La solida fase difensiva non gli consente di ricevere tanti palloni e lo costringe ad allargarsi, facendo fatica a entrare in partita. Poi, la gemma su punizione che stappa la gara (18’ st Zerbin 6 Appena riceve palla, punta la difesa avversaria, senza timore).

MOTA 6 Accelera e punta l’area avversaria appena può, ma con scarso esito. Sfiora il raddoppio a fine primo tempo, ma la sua incornata termina a lato (18’ st Gagliardini 6 Rientra dall’infortunio e si piazza davanti alla difesa, facendo filtro).

DURIC 5.5 Tanto lavoro sporco, ma non si rende mai pericoloso. Wieteska e Dossena lo controllano senza troppa difficoltà (37’ st Colombo 6 Ha due chance per chiuderla: rivedibile cucchiaio nella prima, gran parata di Scuffet in occasione della seconda).

All. Palladino 7 La partita era insidiosa, i suoi sono bravi a portare a casa l’intero bottino con una prestazione matura.

Voto squadra 7

Giovanni Cisternino