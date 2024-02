L’APPUNTAMENTO. Il torneo evento dell’Europa lungo 130 edizioni. Dal 2000 lo giocano anche gli azzurri

Il Sei Nazioni è uno storico evento rugbistico che vede impegnate Inghilterra, Irlanda, Galles, Scozia, Francia e Italia. Fino al 1999 compreso era conosciuto come Cinque Nazioni, non c’erano infatti gli azzurri, il cui movimento è subentrato soltanto nel 2000 nell’élite delle partecipanti di un torneo nato nel 1882 e che nel 2024 tocca le 130 edizioni. L’Italia non ha mai vinto la manifestazione. A dire il vero, non si è nemmeno mai avvicinata a conquistarlo e diverse volte è tornata a casa con il cucchiaio di legno, il simbolo della squadra che perde tutte le partite. Eppure la prima partita degli azzurri, proprio nel 2000, fu una vittoria contro la Scozia allora campione uscente al Flaminio. Ad oggi le due nazioni che hanno vinto di più sono Galles e Inghilterra, entrambe a 39 edizioni conquistate, davanti a Francia con 26, Irlanda con 23 e Scozia con 22. I transalpini hanno però disputato meno volte la manifestazione: sono subentrati nel 1910 fino al 1931, saltando i tornei dal ’32 al ’39 e poi rientrando definitivamente dal ’47, dopo la guerra.

M.T.