La scheda. Diciannove volte oro mondiale. È l’atleta paralimpico del 2023

Simone Barlaam è nato a Milano il 12 luglio del 2000. In carriera ha vinto 19 ori mondiali, 8 europei e ha firmato i primati del mondo nelle categorie dei 50, 100 e 200 stile libero, nei 50 e 100 dorso e nei 50 delfino categoria S9. È nato con una coxa vara e una ipoplasia congenita del femore destro aggravata da una frattura del femore in utero. Per anni ha praticato nuoto perché unica disciplina possibile, viste le sue condizioni di salute, al fine di conservbare il tono muscolare senza ulteriori fratture. L’agonistica è arrivata soltanto nel 2009 e nel 2014 ha partecipato ai Campionati Italiani di Paratriatlon FITRI di Riccione, nella categoria PT2, vincendo il bronzo. Nello stesso anno è passato al nuoto paralimpico, tesserandosi con la Polha Varese e allenandosi a Milano sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Tosin. Nel 2017 i primi trionfi internazionali di altissimo livello con due ori, un argento e un bronzo ai Mondiali di Città del Messico. L’International Paralympic Committee gli ha conferito il Best Male Athlete, titolo come miglior atleta dell’anno per il 2023 .M.T.