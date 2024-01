La curiosità. I calciatori incontrano. Inter Club dell’Arabia

La Supercoppa di Riad è anche un’occasione per l’Inter per abbracciare i tifosi presenti nel Medio Oriente. Dopo lo sbarco nella capitale saudita, infatti, Asllani, Frattesi e Klaassen hanno incontrato i soci dell’Inter Club KSA. Assieme ai calciatori nerazzurri anche il Club Manager Riccardo Ferri. L’Inter Club KSA, fondato nel 2014, conta 270 soci. La fan-base più importante è quella di Riyadh, dove sono in arrivo soci dagli Inter Club di tutto il Medio Oriente.