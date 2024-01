La corsa salvezza. Missione compiuta per la Feralpi. Con un secco 3-0 piega il Catanzaro

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò batte il pur temibile Catanzaro con un secco 3-0, affianca lo Spezia sull’ultimo gradino della classifica e si porta a tre punti dai play out e a quattro dalla salvezza diretta. È questo, in estrema sintesi, il "succo" di una partita che ha restituito alla squadra di Zaffaroni lo slancio di dicembre e ha confermato nel modo più concreto che la matricola gardesana non solo crede nella permanenza in B, ma ha le qualità e la convinzione per raggiungerla. La voglia di continuare la propria risalita offre lo slancio alla formazione verdeblù per partire di gran carriera.

Passano così soltanto 4’ e Kourfalidis, ben servito da Di Molfetta, trova il varco giusto per scagliare la sfera dove Fulignati non può arrivare. L’avvio di gara subito in salita toglie smalto ai giallorossi, che provano a rispondere subito con Iemmello e Biasci, ma non riescono a creare seri pericoli alla rete difesa da Pizzignacco.

I padroni di casa hanno il merito di non limitarsi soltanto a proteggere il prezioso vantaggio e pungono in avanti con Bergonzi e Butic, ma il punteggio non cambia.

Prima dell’intervallo il bomber Iemmello va per due volte vicino alla rete, ma la mira non è quella giusta e i gardesani possono costruire le ultime opportunità con Fiordilino e Compagnon, che colpisce la traversa anche se il suo spunto viene vanificato da un fuorigioco ravvisato dall’arbitro.

Nella ripresa il Catanzaro si spinge subito in avanti e Vandeputte e Biasci vanno pericolosamente al tiro in avvio, ma al 15’ Compagnon si inventa uno spunto in velocità e trafigge Fulignati per il raddoppio che infligge un duro colpo alle speranze dei calabresi. A questo punto i giallorossi non credono di poter ribaltare la situazione e tocca ancora alla formazione di Zaffaroni sfiorare il tris al 19’ sempre con Compagnon.

Vivarini avanza ulteriormente il raggio d’azione degli ospiti, ma la rete difesa da Pizzignacco non corre particolare pericoli e, in pieno recupero, La Mantia, su rigore, sigla il definitivo 3-0 che rilancia le quotazioni della FeralpiSalò nella volata per la salvezza.

L.M.