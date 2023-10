Javier Zanetti, tifoso speciale al Calcio a 5 per il figlio Ignacio

Javier Zanetti in tribuna, non di San Siro o di qualche statio importante, ma del palazzetto dello sport di Merate. L’altro pomeriggio la bandiera dell’Inter si è presentato come un qualsiasi spettatore sugli spalti del palazzetto dello sport di Merate. Il vicepresidente nerazzurro era lì per tifare il suo secondogenito 15enne Ignacio e i suoi compagni di squadra della Cometa di Cernobbio a Como, impegnati in trasferta a Merate appunto per la prima di campionato di calcio a 5 degli under 17 contro i padroni di casa del Saints Pagnano. A fine incontro il Pupi è sceso sul campo campo di gioco per due tiri con il figlio più piccolo Tomas di 11 anni che era con lui e per qualche palleggio con i ragazzi delle due squadre. Si è inoltre prestato a foto, selfie e autografi sia con i ragazzi, sia con i dirigenti dei padroni di casa, sia con i genitori e gli altri tifosi. "Ospite d’eccezione ieri all’esordio in campionato dei nostri giovani Under 17 – commentano sui social dal Saints Pagnano -. Presente sugli spalti il campione Javier Zanetti". Per la cronaca: i padroni di casa hanno battuto gli ospiti 5 a 1. E chissà che magari il tifoso d’eccezione non abbia anche avuto modo di mettere gli occhi su qualche giovane talento da reclutare nell’Inter...

