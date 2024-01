Il riconoscimento. Il Coni premia la Bracco con la Stella di Bronzo

La Bracco Atletica non è solo una fucina di talenti, ma è una eccellenza lombarda ed italiana. Quest’anno il club meneghino ha conquistato il 200esimo titolo a livello nazionale e ha iniziato l’anno mettendo in bacheca la Supercoppa femminile (decimo successo di fila). A questo primo trionfo conquistato in pista, si aggiunge un riconoscimento importante che arriva dai vertici del Coni e dal numero uno da Giovanni Malagò. Il club del presidente Angelotti ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo che viene concessa alle realtà sportive con più di venti anni di attività e con una certa storia alle spalle. La Bracco nell’anno appena passato, ha conquistato sei titoli, tra cui le combinate dei Campionati di Società di indoor e i cross femminili. Si sono distinti diversi atleti come Alessandra Bonora finalista iridata con la 4x400. O ancora, Erika Saraceni con l’oro nel salto triplo al Festival Olimpico della Gioventù Europea. G.L.