Il libro. Aneddoti e (perdibili) storie di pallone in “Odio il calcio“ di Fabrizio Biasin

Storie (perdibili) di pallone e non solo. Firmate Fabrizio Biasin, giornalista e opinionista, televisivo e seguitissimo sui social media. Nel suo libro “Odio il calcio“ ha voluto raccontare senza mai prendersi troppo sul serio la sua grande passione per lo sport più amato dagli italiani. L’autore, di origine comasca, ricorda come la sua carriera, sul doppio binario calcio-giornalismo, sia partita proprio dalla città sul lago, fra campi di periferia dei settori giovanili e lo stadio Sinigaglia. Pagine gradevoli scritte con stile dissacrante in cui vengono ricordati aneddoti sportivi (l’ultima agrodolce finale di Champions dell’Inter).