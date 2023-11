Il futuro del como. Suwarso parla chiaro:: "Stiamo cercando un nuovo tecnico»

"Vogliamo intraprendere un nuovo percorso che speriamo possa regalare maggiori emozioni e divertimento ai tifosi. Speriamo di poter fare una nuova nomina per il ruolo di allenatore nel prossimo futuro." Queste sono le parole di Mirwan Suwarso (nella foto), rappresentante ufficiale del gruppo indonesiano proprietario del Como, a seguito dell’improvviso esonero, dI Moreno Longo, dopo la vittoria di Ascoli. Suwarso stasera negli spazi della Sent ( la società che gestisce il Como), inconterà un gruppo di tifosi, per motivare la scelta del licenziamento dell’allenatore. Una decisione presa direttamente dalla proprietà, probabilmente in base alla qualità del gioco, escludendo probabilmente il Ds Ludi e il CEO Dennis Wise. Dalla dichiarazione, si capisce poi che Cesc Fabregas sarà un allenatore pro tempore, in attesa di un nuovo tecnico, che dovrà essere di fama internazionale. E’ molto probabile che arriverà dall’estero, visto che difficilmente allenatori come Conte o Tudor vorranno scendere in serie B. Anche se Fabregas, potrebbe ripetere quanto fatto tre stagioni fa, da Giacomo Gattuso, che assunto provvisoriamente, dopo l’esonero di Banchini, con una impressionate serie di vittorie era stato confermato anche per la stagione successiva. La piazza dei tifosi nel frattempo è esattamente spaccata in due: alcuni sono con Longo, altri con la società.

Enrico Levrini