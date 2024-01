IL BILANCIO. Cala il sipario sui Campionati Europei a Flaine. I lombardi tornano a casa senza medaglie

Arriva la prima giornata senza podi per i lombardi nei Campionati Europei di Flaine, che si sono chiusi sulle montagne delle Alpi francesi. Il programma proponeva la disputa delle staffette miste, che ha visto il successo nella categoria giovani della Francia con Luoise Trincaz e Jules Raybaud, che hanno tagliato il traguardo con il tempo di 34’35”28 e un margine di vantaggio pari a 43”91 sulla coppia azzurra composta dalla valdostana Clizia Vallet e dal trentino Hermann Debertolis, mentre il bronzo è andato ai norvegesi Ida Waldal e Aron Rodal Haugen, in ritardo di 1’04”. Al via era presente la coppia valtellinese composta da Anna Pedranzini ed Erik Canovi, che però non è riuscita a qualificarsi per la finale maggiore, concludendo la sua fatica al secondo posto della finale di consolazione, per il tredicesimo posto complessivo. Fra i seniores quinta posizione per l’altro valtellinese Niccolò Ernesti Canclini, schierato con la bellunese Alba De Silvestro.

Il bilancio definitivo si aggiorna così a sette medaglie, grazie a Katia Mascherona (oro nella vertical race e bronzo nella sprint under 23 femminile), Luca Curioni (oro nell’individuale under 18), Simone Compagnoni (argento nella sprint under 20 maschile), Marcello Scarinzi (bronzo nel vertical race under 20 maschile), Melissa Bertolina (argento nella sprint e bronzo nel vertical race under 18 femminile). S.D.S.