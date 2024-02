IhL Division I. Chiavenna adesso è con le spalle al muro

Qualificazione alle semifinali di IhL Division I sempre più in salita per Chiavenna, che stasera alle 20.30 andrà a caccia della rimonta. Nel turno di andata dei pre-playoff ha ceduto per 3-5 tra le mura amiche contro Vinschgau. Per i verdeblù discreta prestazione complessiva ma troppe distrazioni nella parte centrale del match. Infatti, nonostante l’avversario si preannunciasse molto ostico i verdeblù hanno iniziato col piglio giusto e dopo soli due minuti hanno sfiorato il gol con Finessi. Nell’occasione grossi dubbi sul fatto se il disco fosse entrato in porta o meno ma il direttore di gara non ha convalidato la rete (nel post-partita il presidente dei lombardi Rudy Tenca ha postato sulla pagina social della squadra un fermo immagine, che sembra suggerire una rete negata ai padroni di casa).

Ma Chiavenna non si è persa d’animo e al 13’ è passata in vantaggio con Zorloni. Di fatto però la spinta degli uomini di coach Kavcic è terminata lì con Vinschgau che ha reagito subito pareggiando con Pohl. Tutto il secondo parziale e metà del terzo sono stati dominati dai tirolesi, che hanno allungato sul 1-4 grazie a Verza e alla doppietta di Andergassen. Finale di gara spumeggiante con i due gol verdeblù firmati Podolskiy e ancora Zurloni, intervallati dal quinto gol degli ospiti con Fuchs.

Chiavenna ora è con le spalle al muro: oggi in Val Venosta servirà una vittoria con qualsiasi punteggio per portare la sfida ai tempi supplementari. In caso di pareggio o sconfitta la stagione dei verdeblù finirà, anche in anticipo considerate le aspettative di inizio stagione e il quarto posto con cui i lombardi chiusero la prima fase stagionale. Sabato di verdetti decisivi anche in IhL, dove si disputa l’ultima giornata di Regular Season-Fase 2.

Le gare di questa sera stabiliranno i piazzamenti e gli accoppiamenti per i play-off Scudetto. Dopo l’inaspettato ko di Pergine nel turno infrasettimanale la lotta per il primato è ancora aperta. Occhi puntati quindi soprattutto sul big match tra Varese (a riposo giovedì) e Caldaro, in campo alle 18.30: in caso di vittoria i Mastini accederanno all’ultima fase da prima testa di serie, in caso di sconfitta avanzeranno da terzi. Il grande classico dell’IhL si riproporrà per l’ennesima volta nelle ultime due stagioni e Varese, davanti al proprio pubblico, andrà a caccia del dodicesimo successo nelle ultime diciassette gare contro i tirolesi. Como invece, già qualificato da due turni e fresco del netto 3-0 rifilato a Valpellice di mercoledì, fa visita a Valdifiemme (ore 19.30) in una sfida valida per definire sesto e settimo posto.

Alessandro Stella