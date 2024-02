Hockey su ghiaccio. Varese-Pergine vale il vantaggio nei playoff scudetto. Como per il poker

Si avvicina sempre di più l’ora dei verdetti definitivi per le squadre lombarde impegnate nella seconda fase di Regular Season. In IhL Master Round, domani sera alle 18.30, Varese ospita Pergine in quella che probabilmente è la gara decisiva per stabilire chi tra le due squadre inizierà i playoff scudetto da prima testa di serie. Nei tre scontri stagionali Varese ha vinto due volte ma sempre agli shootout. I gialloneri, finora imbattuti nel girone, proveranno a mantenere la vetta della classifica puntando anche sul sostegno spesso decisivo del pubblico di casa. Nel Qualification Round invece, domani alle 19.30, Como fa visita a Feltreghiaccio.

I lariani, reduci tra tre vittorie di fila, puntano a fare ancora bottino pieno per la matematica qualificazione ai playoff. In IhL Division I scenario completamente differente per Chiavenna, senza vittorie dal 17 dicembre scorso e reduce dal ko pieno di rammarico contro Gherdeina nella scorsa giornata. Gli uomini di coach Kavcic ora non possono più sbagliare: domenica alle 18.45 ospitano Valpellice, per raggiungere il play-in di categoria devono vincere. Impegno casalingo infine anche per i Devils Milano, ultimi e già fuori dal discorso playoff, che cercano i primi tre punti stagionali contro Pinè nel match previsto per domani alle 18.40.

Alessandro Stella